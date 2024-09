Hier krijg je straks een boete als je doorrijdt wanneer de bellen rinkelen en de lichten knipperen

Groningen – ProRail gaat een flitspaal plaatsen bij de spoorwegovergang op de Peizerweg in Groningen. Die is bedoeld voor mensen die nog net even door rood rijden of wandelen voordat de trein eraan komt.

‘Ah, kan nog net’, denk je misschien als de bellen beginnen te rinkelen en de lichten rood kleuren. Maar treinmachinisten denken daar anders over, geeft woordvoerder van ProRail Mirjam de Witte aan. ‘Ze krijgen de schok van hun leven als ze nog net even over het spoor zien rennen.

Een trein kan niet zomaar stoppen. Die heeft een lange remweg.’ Lees verder op RTVNoord.nl

