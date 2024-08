In brand gevlogen reuzenrad Leipzig komt uit Nederlandse ’Brand op de grond ontstaan’

Leipzig – De Nederlandse bouwer van het in brand gevlogen reuzenrad wil de Duitse exploitant helpen om zo snel mogelijk weer in bedrijf te kunnen. Op het Highfield-muziekfestival aan het Störmthal-meer in de buurt van Leipzig, in het oosten van Duitsland, brak zaterdagavond brand uit in een reuzenrad, gebouwd door de Nederlandse firma Lamberink. Door het snelle optreden van de brandweer kon een ramp worden voorkomen. Er raakten zeker vijfentwintig mensen gewond.

,,We hebben dit rad zeven jaar geleden gebouwd en verkocht aan de Duitse exploitant’’, zegt Jan Lamberink van het gelijknamige bedrijf in het Groningse Overschild tegen de Telegraaf. ,,Van dit type hebben we er veertig gebouwd en nog nooit is daarin brand ontstaan. De brand is op de grond ontstaan. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak. Lees verder op de Telegraaf

