Meerdere telefoons gerold bij bezoekers binnenstad, verdachte aangehouden

De politie heeft een persoon aangehouden die afgelopen vrijdag in de binnenstad meerdere telefoons heeft gestolen. Dat laat de politie weten op sociale media.

De diefstallen vonden plaats vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. “In deze periode zijn er meerdere telefoons gestolen bij mensen die zich in de binnenstad bevonden”, laat de politie weten. “Dankzij alert optreden hebben we aan het einde van de middag een verdachte aan kunnen houden.” Deze persoon is overgebracht naar het politiebureau. Een onderzoek tegen deze persoon loopt.

De gestolen telefoons zijn bij de verdachte teruggevonden. “Deze hebben we terug kunnen geven aan de rechtmatige eigenaren. Op één toestel na. Van dit toestel is niet bekend wie de eigenaar is. Het gaat om een grijze iPhone 11. Het toestel heeft geen hoesje en er zit een barst in het scherm bij de camera. Wij komen graag in contact met de eigenaar zodat we de telefoon terug kunnen geven.” De persoon kan zich melden bij de politie.

Foto's