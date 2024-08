Vernielingen aan meerdere auto’s op Noorderhaven, politie zoekt getuigen

Groningen – Aan zeker vijf auto’s die geparkeerd stonden op de Noorderhaven zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vernielingen gepleegd. De politie is op zoek naar getuigen.

Volgens de politie vonden de vernielingen plaats tussen 05.00 en 06.00 uur. “De ramen aan de bestuurderszijde van zeker vijf voertuigen zijn kapot gemaakt”, meldt de politie.

“De personen die hier voor verantwoordelijk zijn, zijn daarna lopend gevlucht in de richting van het Lopende Diep.” Het is op dit moment onbekend of er spullen gestolen zijn uit de voertuigen. De politie doet onderzoek in de zaak.

Videobeelden

Daarbij is men ook op zoek naar mensen die meer informatie hebben: “Heb je personen gezien die zich in de omgeving van de Noorderhaven vreemd gedroegen, heb je verdachte voertuigen zoals auto’s of scooters in de omgeving gezien, of ben je in bezit van videobeelden? Dan komen we graag in contact met je.” Bij videobeelden gaat het behalve om beelden van bewakingscamera’s ook om dashcams of videodeurbellen.

Toename aantal inbraken in auto’s

De afgelopen periode hebben er op meerdere plekken in de stad vergelijkbare incidenten voorgedaan. Onlangs meldde de politie nog dat het aantal inbraken in auto’s is toegenomen. Zo werd er ruim twee weken geleden nog ingebroken in verschillende auto’s in de Herewegbuurt. Bij die inbraken werden navigatiesystemen uit de voertuigen gestolen.

