Hond valt fietsster aan op de Regattaweg Groningen

Groningen – Maandagmiddag rond 17:00 uur is een fietsster aangevallen door een hond dat was losgebroken(ontsnapt) op de Regattaweg in Oosterhoogebrug.

De exacte toedracht is niet bekend. De vrouw werd daarbij vermoedelijk gebeten door de hond. Politie kwam ter plaatse alsmede de ambulancemotor. Omstanders en de vrouw waren en eigenaresse zijn allemaal erg geschrokken. Ze werd opgevangen in een rolstoel van een naastgelegen bedrijf. De politie noteerde de gegevens. Het is niet bekend wat voor hond het exact was(deze was inmiddels naar huis gebracht 50 meter verderop)

