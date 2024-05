Eigenaren van restaurant Wereldgeluk in Stad dood aangetroffen in woning in Drenthe

Nieuwediep – De eigenaresse van restaurant Wereldgeluk aan de Atoomweg in Groningen is afgelopen weekend, samen met haar partner, dood aangetroffen in hun woning in het Drentse Nieuwediep.

Dat meldden stadsblog Sikkom en het Dagblad van het Noorden maandagmiddag. Wat er precies is gebeurd in de woning van het stel, is volgens de politie nog onduidelijk. De lichamen van de restauranteigenaresse en haar man werden zondagmiddag ontdekt door buurtbewoners.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van het stel. Over de oorzaak en de toedracht doet de politie nog geen uitspraken.

De man zat vorig jaar nog een paar maanden vast voor het mishandelen en bedreigen van zijn vrouw. In januari kwam hij vrij en er werd geen contactverbod ingesteld, waardoor de man in het huis kon blijven wonen met zijn vrouw. Sinds die tijd zou er regelmatig politie bij de woning zijn geweest en was er vaak ruzie, vertellen buurtbewoners aan de twee eerder genoemde media.

