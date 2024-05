Buurtbewoners horen brandmelders en treffen woning vol rook aan

Leek – De Leekster brandweer is woensdagavond iets na tien uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Dobbe in Leek.

Buurtbewoners hoorden rookmelders af gaan en namen een kijkje bij de naastgelegen woningen. Daar zagen ze een woning vol rook staan. Hierop hebben ze 112 gebeld en is brandweer Leek met spoed ter plaatse gegaan. In de woning stond een vergeten pannetje nog op het vuur. De eigenaar die even weg van huis was is direct teruggekomen en heeft de brandweer de sleutel overhandigd. Hierna heeft de brandweer met ademlucht op het pannetje van het vuur gehaald en het gasfornuis uitgezet.

Vanwege de vele rook ontwikkeling in de woning is met een overdrukventilator de woning geventileerd. De komst van de brandweer trok veel bekijks van omwonenden. Meldt Infoleek.nl.

