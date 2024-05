Vol Noorderplantsoen juicht brandweer toe terwijl eerste containerbrand van het jaar wordt geblust

Groningen- Onder gejuich van een volle zonneweide in het Noorderplantsoen wist de brandweer woensdagavond haar eerste brandende container van het jaar te blussen. Dat meldt OOGTV.nl

Door het warme weer was het woensdagavond weer flink druk in het Noorderplantsoen. Onder begeleiding van de politie kwam een brandweerwagen naar het park om een containerbrand een halt toe te roepen.

De brandweerlieden werden daarbij toegejuicht door de studenten in het park. Zoals gebruikelijk was het klusje snel geklaard. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar waarschijnlijk was een smeulende barbecue (zoals dat wel vaker het geval is in het Noorderplantsoen) de veroorzaker van de rook in de vuilnisbak

Foto's