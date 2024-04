Jongen rijdt zonder rijbewijs en man rijdt 200 km/u op A7

Winschoten – Afgelopen vrijdag stuitte de Marechaussee tijdens een onopvallende GPT-patrouille (Grensoverschrijdend Politieteam) in Winschoten op een bijzondere verkeerszaak. Een grijze auto parkeerde bij het station in Winschoten. Een jongeman stapte uit en liep vervolgens naar een lesauto. Daar ging hij achter het stuur zitten.

Lichtelijk verbaasd, werd de lesauto staande gehouden. De jongeman werd gevraagd naar zijn rijbewijs, dat hij natuurlijk niet had. Hij had al wel een half jaar les gehad. Een bekeuring werd uitgeschreven voor het rijden zonder rijbewijs.

Niet veel later ontvingen we een melding van @politie_oc_noordnederland dat een grijze Audi met Duitse kentekenplaten met ruim 200 km/h richting de Duitse grens reed. Ze wachtten het voertuig op bij de oprit A7, samen met de @politie_oldambt. Na een korte maar snelle ‘achtervolging’ kregen ze het voertuig aan de kant. Het rijbewijs, van wederom een jongeman werd door hun ingevorderd ter zake overschrijding maximum snelheid, rechts inhalen en inhalen over de vluchtstrook.

Foto's