Aardbeving met een kracht van 1.8 op schaal van Richter

Kommerzijl – Bij Kommerzijl (Westerkwartier) heeft maandagnacht een aardbeving plaatsgevonden. Volgens het KNMI ging het om een beving met een kracht van 1.8 op de schaal van Richter.

In eerste instantie maakte het KNMI melding van een zwaardere beving (magnitude 2.2) maar stelde dit later bij. De beving vond plaats om 22.48 uur op een diepte van 3.0 kilometer. Het ging om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied. Zo’n twintig minuten na de initiële beving volgde een lichte naschok (0.70).

De beving bij Kommerzijl is één van de zwaarste van deze maand. De beving bij Zeerijp van 11 april was tot nu toe de zwaarste van het hele jaar, met een magnitude van 2.1. Drie dagen later trilde de aarde nog eens licht bij Lageland, met een kracht van 1.6. Afgelopen maandagmiddag was er een aardbeving met een kracht van 1.5 bij Usquert.

