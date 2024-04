Scheemda – Zondagavond kregen verschillende brandweerkorpsen een melding van een persoon ter water aan de Stationstraat in Scheemda.

Een jongen was achter zijn voetbal aangesprongen die in het Winschoterdiep lag. De jongen is door omstanders gered uit het diep.

De brandweer heeft de voetbal “gered” uit het Winschoterdiep. De jongen wordt gecontroleerd in de ambulance.

