Veendam – Zondagavond kwam er een melding van een gaslucht aan de Kerkstraat in Veendam.

Ter plaatse deed de brandweer verschillende metingen en openden verschillende putten. In de putten deed de brandweer metingen. Later bleek dat er niks gemeten is.

Enexis kwam ook ter plaatse en deed ook verschillende metingen. Wat daaruit is gekomen is niet bekend.

