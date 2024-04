Schietincident aan Muurstraat, twee verdachten aangehouden

Groningen- In de Muurstraat in de binnenstad heeft dinsdagavond een schietincident plaatsgevonden. De politie meldt dat er twee personen zijn aangehouden. Dat meldt OOGTV.nl.

De melding kwam rond 17.50 uur bij de hulpdiensten binnen. “Wij zijn daarop ter plaatse gegaan en zijn een onderzoek gestart”, laat een politiewoordvoerder weten. “Niemand is gewond geraakt. Het onderzoek heeft er toe geleid dat we korte tijd later, rond 19.45 uur, twee verdachten konden aanhouden. Deze arrestaties vonden plaats op de Petrus Campersingel.”

De twee personen zijn overgebracht naar het politiebureau waar ze verhoord worden. “Wij doen op dit moment onderzoek.” Vanwege het incident is de Muurstraat, tussen de Oude Kijk in ’t Jatstraat en de Boteringestraat enige tijd afgesloten geweest.

Foto's