Wetsvoorstel voor sluiting Groningenveld begin volgende week besproken in Eerste Kamer

Groningen – De Eerste Kamer praat begin volgende week over het wetsvoorstel waarmee het Groningenveld definitief en snel gesloten wordt.

Dat werd dinsdagmiddag duidelijk tijdens een vergadering van een Kamercommissie van Economische Zaken. Deze commissie bepaalt of wetsvoorstellen gereed zijn voor behandeling in de Eerste Kamer als geheel. Alleen de fractie van Forum voor Democratie wilde langer uitstel van het debat.

De algemene tendens onder de fracties was om komende dinsdag te debatteren en dan ook gelijk te stemmen over de gaswet. Volt-Senator Gaby Perin-Gopie voor om maandagavond al plenair te debatteren en te stemmen over de wet. Daarvoor waren een aantal fracties te porren. Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn gaat bepalen of het debat (en een eventuele stemming) maandagavond al kan plaatsvinden of, zoals gebruikelijk, op de dinsdag.

Ophef door uitstelverzoek

Een week geleden zorgde eenzelfde vergadering voor ophef. VVD-Senator Caspar van den Berg veroorzaakte, met steun van BBB, VVD, PVV, JA21 en 50Plus, grote onrust in de Groningse en Haagse politiek door de behandeling van het wetsvoorstel om de gaswinning in Groningen te stoppen uit te stellen. Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) dreigde zelfs met opstappen wanneer het VVD-voorstel zou zorgen voor een lange vertraging bij de sluiting van het Groningenveld.

Een dag later liet Van den Berg weten dit niet te hebben bedoeld en dat het beeld dat zijn partij zou aansturen op uitstel een misverstand’ zou zijn.

Gelijk stemmen, hamerstuk of wet meteen aannemen

De wet kan nu wel worden behandeld, zodra de Eerste Kamer een schriftelijke vragenronde heeft gehouden met staatssecretaris Hans Vijlbrief. Daarvoor gaan meerdere fracties inbreng leveren. De staatssecretaris wil eventuele vragen nog deze week beantwoorden, zodat de nieuwe gaswet op dinsdag 16 april kan worden behandeld in de Eerste Kamer.

Mogelijk volgt dan ook al een stemming over het wetsvoorstel. In de loop van de week moet duidelijk worden of een stemming überhaupt nodig is. Wanneer er geen behoefte blijkt aan stemming, is de wet meteen aangenomen. Wanneer de Eerste Kamer besluit om een hamerstuk te maken van het wetsvoorstel, dan is de wet pas een week later afgewikkeld.

Foto's