Groninegen – Er was nog een straatroof. Bij een straatroof aan het Hoendiep, in de buurt van Knol’s Koek, is zondag een 35-jarige man uit Groningen gewond geraakt.

Dat laat de politie weten via RTV Noord. De man zou rond 21:50 uur zijn bedreigd en beroofd. De politie is op zoek naar getuigen en naar relevante camerabeelden rond het incident.

Getuigen kunnen contact opnemen met de politie door te bellen naar 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7060.

