Getuigen oproep van straatroof met geweld op het Jaagpad

Groningen – Op vrijdag 5 april rond 21.55 uur heeft er een straatroof met geweld plaatsgevonden. Dit was ter hoogte van het fitnessveld aan het Jaagpad te Groningen. 2 mannen op een zwarte scooter, in het zwart gekleed. Lengte 1.70 cm lang.

Heb jij iets gezien of gehoord wat hun kan helpen in het onderzoek? Of ben jij in het bezit van camerabeelden? Dan komt de politie graag met jou in contact. Je kan hun bereiken op 0900-8844 of anoniem via 0800-7060. Vergeet hierbij niet het (BVH)nummer 2024089268 te vermelden.

Foto's