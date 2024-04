Veendam: Politie houdt man (24) aan op verdenking betrokkenheid bij dood peuter

Veendam – De politie heeft een 24-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid het overlijden van een 2-jarige peuter in Veendam.

Het jongetje overleed op 11 januari in UMCG in Groningen.

Aanwijzingen van mishandeling

Uit eerder door RTV Noord verzamelde informatie bleek al dat artsen in het ziekenhuis heel snel de politie inschakelden. Dit omdat er sterke aanwijzingen waren dat het kind was mishandeld. Vrijwel direct meldden zich daar rechercheurs voor het onderzoek. Dat meldt Rtvnoord(+bron en meer info)

