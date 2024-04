Garsthuizen- Op de Dijkumerweg in Garsthuizen heeft zaterdagavond een ongeval plaatsgevonden waarbij een auto op de kop in een sloot terecht is gekomen.

Een persoon werd gecontroleerd door de ambulance, het is niet duidelijk of het slachtoffer mee is naar het ziekenhuis.

Hoe het incident precies is gebeurd is nog niet bekend. Het voertuig moest geborgen worden door een berger.

Foto's