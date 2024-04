Auto zwaar beschadigd bij openluchtzwembad De Papiermolen, politie doet onderzoek

Een personenauto die geparkeerd stond bij zwembad De Papiermolen is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond.

“We zijn op dit moment bezig met een onderzoek wat er precies is gebeurd”, vertelt politiewoordvoerder Anne Kok. “Zaterdagochtend kregen we een melding van een beschadigde auto bij het zwembad. Hoe de vernieling gepleegd is, daar kunnen we nog niks over zeggen. Het onderzoek naar de toedracht is nog volop bezig.” Op de locatie waren zaterdagmiddag medewerkers van de Forensische Opsporing bewijsmateriaal aan het verzamelen. Ook werden sporen veiliggesteld.

Mensen die meer informatie hebben, die iets gezien hebben, of mogelijk in bezit zijn van camerabeelden, kunnen zich melden bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

Foto's