Groningen- Op de Peizerweg heeft zaterdagochtend op het fietspad een ernstige aanrijding plaatsgevonden.

Een fietser en wielrenner kwamen in botsing. Wat er precies gebeurd was is niet bekend. 1 persoon ging met onbekende ernstige verwondingen mee naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt nu wat er exact gebeurd was. De traumahelikopter was ook ter plaatse voor medische assistentie.

Foto's