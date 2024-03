Inloopochtend op 13-04-24 bij brandweer Hoogezand

Hoogezand – Op zaterdag 13 april opent Brandweerpost Hoogezand haar deuren voor een inloopsochtend, waarbij nieuwsgierigen een exclusief kijkje kunnen nemen in de wereld van de vrijwillige brandweer. Tussen 10.00 en 12.30 uur krijgen bezoekers de kans om te ontdekken wat het betekent om deel uit te maken van de brandweer.

Deze open ochtend is voor iedereen die geïnteresseerd is in het brandweervak en graag meer wil weten over de taken en verantwoordelijkheden van vrijwillige brandweermannen en vrouwen.

“Tijdens deze ochtend willen we mensen de kans geven om een kijkje te nemen achter de schermen van onze brandweerpost en om te ervaren wat ons werk inhoudt”, aldus Brandweer Hoogezand. “We willen potentiële vrijwilligers de mogelijkheid bieden om te ontdekken of het brandweervak iets voor hen is, en tegelijkertijd laten zien welke belangrijke rol vrijwilligers spelen binnen onze organisatie.”

Bezoekers zullen tijdens de inloopochtend de gelegenheid krijgen om het team te ontmoeten, vragen te stellen en meer te leren over de verschillende taken die komen kijken bij het onderhoud van de kazerne en het materiaal. Het inloopochtend is specifiek gericht op het bieden van een realistisch beeld van het vrijwilligerswerk bij de brandweer en het bevorderen van het gevoel van kameraadschap binnen de ploeg.

