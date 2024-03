Straatrovers slaan en schoppen minderjarige jongens op Zuiderdiep: ‘Ze zoeken nog 1 verdachte` (Update)

Groningen – De politie heeft woensdagmiddag beelden gedeeld van twee verdachten van een gewelddadige straatroof tegen een groep minderjarige slachtoffers, die begin januari plaatsvond op het Gedempte Zuiderdiep. Op de beelden zijn de verdachten nu nog niet herkenbaar, maar de politie dreigt dat wel te doen wanneer ze zichzelf niet melden. Dat meldt OOGTV.nl

De gewelddadige beroving vond plaats rond 19:30 uur op de vrijdagavond van 5 januari van dit jaar. Een groep minderjarige jongens ging eerder op de avond samen naar de bioscoop in Stad en at daarna nog wat bij een horecagelegenheid aan de Herestraat. Daarna vertrok de groep te voet in de richting van het Gedempte Zuiderdiep.

Daar werd de groep aangesproken door twee personen, die geld wilden zien. Wanneer de groep van zeven niet direct geld afstaat, voegen drie andere personen zich bij de twee verdachten en wordt één van de jongens op zijn hoofd geslagen. Een tweede slachtoffer wordt geslagen en geschopt in zijn rug.

Signalement

Uiteindelijk overhandigen de slachtoffers een klein geldbedrag, waarna de vijf verdachten vertrekken. De politie zoekt, met het openbaar maken van de beelden, specifiek naar de twee verdachten die de slachtoffers hebben mishandeld en hen het geld afhandig maakten. De eerste verdachte is een donker getinte jongen, getooid in een zwarte jas, een gele hoodie met capuchon, een lichte broek en zwarte schoenen. De tweede verdachte is een donker getinte jongen in een blauwe jas van het merk Napajiri, een donkere broek met daaronder witte schoenen.

De politie deelt nu nog onherkenbaar gemaakte beelden van de twee verdachten. Maar dat kan veranderen. De politie schrijft: “We laten de beelden voor nu ‘geblurred’ zien. Mocht dit niet leiden tot een herkenning, of de verdachten melden zich niet zelf, dan zullen we de beelden ook ‘ongeblurred’ openbaar maken.

Wie de verdachten kent of herkent aan de hand van het signalement of de beelden, kan contact opnemen met de politie. Ook andere informatie, die van belang kan zijn binnen het onderzoek, is welkom. Bellen met de politie kan via telefooonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Update 28-03-24: Eerder deelden we beelden van twee (jonge)mannen die verdacht worden van het mishandelen en beroven van een groep minderjarigen op vrijdagavond 5 januari aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. Inmiddels hebben we genoeg aanknopingspunten als het gaat om één verdachte. We zijn nog wel op zoek naar de andere verdachte. Meer informatie

