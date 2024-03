Stadskanaal – Nachtclub Fox Stadskanaal blijft vrijdagavond dicht omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, meldt de club op Facebook.

Het besluit is genomen in samenwerking met overheidsinstanties. In Fox zou vanavond de maandelijkse scholieren party plaatsvinden. Ook de handhaving is op dit moment aanwezig.

Of de dreiging ook gevolgen heeft voor toekomstige evenementen is niet bekend.

Foto's