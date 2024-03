Groningen- Op de A7 tussen Groningen en Hoogkerk liggen meerdere rijstroken met lege bloempotten(plastic) bezaaid. Er ontstaan lange files. Een vrachtwagen verloor de lading bij de afrit voor bussen.



Rijkswaterstaat is ter plaatse. De weg zal worden schoongemaakt, het is een chaos. De toedracht is niet bekend. Er ontstaan files.

Foto's

