‘Vlogger’ Alex Soze legt zich toch neer bij verbod op filmen van agenten

Delfzijl / Leeuwarden – ‘Vlogger’ Alex M. (alias Alex Soze) legt zich toch neer bij de voorwaarde om de komende drie jaren geen politieagenten te filmen. De vlogger kreeg de maatregel opgelegd nadat hij een agent mishandelde in de binnenstad van Groningen. Meldt Rtvnoord dinsdag.



De beelden van de poging tot zware mishandeling gingen viraal op videowebsite Dumpert. Daarop is te zien dat agenten hem op 10 maart 2022 willen aanhouden in de Poelestraat in Stad, maar daar wil hij niet aan meewerken. Agenten gebruiken pepperspray en hij wordt tot twee keer toe getaserd. Desondanks lijkt hij weg te rennen.

Wat daarna gebeurt is niet te zien op het filmpje. Alex M. was dinsdag zelf niet aanwezig bij het gerechtshof in Leeuwarden, waar het hoger beroep diende. Meer (+bron) Rtvnoord.nl.

