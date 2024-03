Politie komt hennepkwekerij op spoor na autocontrole

Westerwolde – In de nacht vrijdag op zaterdag trof de politie tijdens een controle van een voertuig een groot geldbedrag aan, in dit voertuig troffen de agenten ook meer dan gebruikershoeveelheid softdrugs aan.

De verdachte werd aangehouden voor het bezit van softdrugs en witwassen. Na onderzoek op het politiebureau besloten de agenten om een doorstap te maken naar een woning in het gebied van politie Zuidoost Drenthe .

In de woning troffen de agenten in werking zijnde hennepkwekerij aan. Ook de aanwezigen in de woning werden door de politie aangehouden.

Foto's