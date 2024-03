Getuigen gezocht van explosie aan Ommelandenweg in Uithuizen

Uithuizen – Een woning aan de Ommelandenweg in Uithuizen raakte zaterdagnacht 16 maart rond 04:00 uur flink beschadigd door een explosie. Deze explosie is veroorzaakt door vuurwerk. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen die iets gezien, gehoord of eventuele beelden hebben.

Door de explosie ontstond er brand in de woning. De woning liep forse schade op. Toen agenten arriveerden troffen zij geen verdachte meer aan.

Onderzoek

De Forensische Opsporing gaat onderzoek doen. Ook hebben we al met meerdere getuigen gesproken en doen we buurtonderzoek. Daarbij kijken we ook of er camerabeelden zijn, die we kunnen veiligstellen. Daarnaast hopen we dat er omwonenden zijn die ons meer kunnen vertellen over de explosie.

Getuigen en beelden gezocht

Woont u in de buurt van de Ommelandenweg en heeft u iets gezien of gehoord van de explosie? Heeft u rond 04:00 uur verdachte personen en/of voertuigen gezien in de omgeving? Heeft u beelden van bijvoorbeeld een cameradeurbel of dashcam waarop iets verdachts te zien is? Of heeft u andere informatie die ons kan helpen in het onderzoek? Laat het dan weten via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000.

Foto's

