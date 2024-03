Brailleweg is komend weekend dicht in beide richtingen

Groningen – De Brailleweg is komende vrijdagavond 20.00 uur tot volgende week maandagochtend 06.00 uur dicht in beide richtingen, ook voor fietsers meldt Groningen Bereikbaar.

Ook de verbinding tussen de A28 en het centrum van Groningen is daarmee afgesloten. Autoverkeer richting het centrum moet omrijden via de zuidelijke ringweg en de Europaweg. Andersom, vanuit het centrum richting de A28, wordt het verkeer omgeleid via de Paterswoldseweg en de Laan Corpus den Hoorn. Fietsers worden omgeleid via het Hoornsediep en de Hoornsedijk, langs het Noord-Willemskanaal.

