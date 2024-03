Man (33) steelt auto en rijdt op hoge snelheid door Noorderplantsoen

GRONINGEN (ADP) – ‘Het was best spectaculair, maar het was maar een klein aanrijdinkje’, zei een 33-jarige dakloze man vorig jaar op 17 oktober tegen agenten, nadat hij op de Kruissingel in een auto was klemgereden.

De man reed in een gestolen auto als een dolleman door het Noorderplantsoen. Voetgangers en fietsers vluchtten de berm of bosschages in, om hun vege lijf te redden. De auto was gestolen op de Heemskerckstraat. De eigenaar wilde sigaren uit zijn wagen halen en de auto stond er niet meer. Hij sloeg alarm. De gestolen auto werd gesignaleerd in de Oude Ebbingestraat. De agenten gaven een stopteken, maar de gespotte wagen gaf vol gas, richting het Noorderplantsoen.

‘Ik kom van een ander planeet’

Een andere politieauto blokkeerde de vluchtroute. De verdachte botste tegen deze dienstwagen aan en reed verder. Kort daarop werd hij alsnog klemgereden. De dertiger vond het zelf niet ‘okay’ wat hij had gedaan, maar hij werd door kunstmatige intelligentie aangestuurd. ‘Ik kom van een ander planeet’, zei de man. De man heeft één dag op het politiebureau doorgebracht en is sindsdien onbereikbaar. Hij verscheen niet op zitting.

Slechte bereikbaarheid

De rechter vindt diefstal, doorrijden na een ongeval met schade en gevaarlijk rijgedrag bewezen. Dit zijn twee misdrijven en één overtreding. De verdachte is vaker veroordeeld voor verkeersdelicten. De rechter had een flinke taakstraf in gedachten. Vanwege de slechte bereikbaarheid bleef het bij een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar.

