Groningen – Na een vechtpartij bij horecagelegenheden aan de zuidzijde van de Grote Markt in Groningen is afgelopen nacht één aanhouding verricht.

Hoe de vechtpartij is ontstaan en wat daarin de rol van de verdachte was, is niet precies bekend. Na de vechtpartij was de sfeer buiten nog enkele tijd grimmig.

Foto's