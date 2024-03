Getuige gezocht van incident op de N361

Mensingeweer – Op de N361 ter hoogte van Mensingeweer heeft de KMAR (Koninklijke Marechaussee) de nacht van donderdag op vrijdag rond 00.30 uur een personenauto staande gehouden vanwege een snelheidsovertreding.

Dit escaleerde toen de bestuurder van de auto de medewerker van de KMAR een duw gaf en daardoor op de N361 terecht kwam. Daar werd hij bijna aangereden door een toevallig passerende auto. De man ging er na het geven van die duw te voet vandoor en is korte tijd later aangehouden. Het gaat om een 48-jarige man uit de gemeente Het Hogeland.

De politie op zoek naar de bestuurder van de auto die op dat moment voorbij kwam en mogelijk moest uitwijken voor de medewerker van de KMAR

die op de weg werd geduwd. Dat ging allemaal zo snel dat we geen verdere informatie over deze passerende auto hebben. We zien deze bestuurder niet als verdachte maar als belangrijke getuige van dit incident. We komen dan ook graag met deze bestuurder in contact. Ben je de bestuurder of ken je het verhaal en de bestuurder? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 88 44.

Foto's