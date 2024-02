Groningen: Europaweg van 1 tot 4 maart in beide richtingen dicht

🚧 De Europaweg is komend weekend in beide richtingen afgesloten. Ook de toerit vanaf de Europaweg is in beide richtingen dicht.



⏰ De afsluiting is van vrijdagavond 1 maart om 22.00 uur tot maandagochtend 4 maart om 06.00 uur.

https://t.co/RG16pV8JOr