Groningen – De 20-jarige Stadjer die vorige zomer brand stichtte in een appartementencomplex aan de Gorechtkade in Groningen, stond een sigaretje te roken na een ruzie met zijn moeder. Dat zei hij in de rechtbank vandaag meldt Rtvnoord.

Maar de man hield het 19 juni 2023 niet bij een sigaretje. Hij stak een stuk karton in brand op het balkon. Hierbij ontstond er ook gevaar voor de omliggende appartementen. Meer op Rtvnoord.nl.

Foto's