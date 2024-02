Aanhoudingen in onderzoek naar geweldsincidenten Groningen

Amsterdam – De politie heeft op dinsdag 6 februari twee aanhoudingen verricht in het onderzoek naar een reeks geweldsincidenten in Groningen, Oude Pekela en Winschoten.

Het onderzoek naar de verschillende incidenten, waaronder meerdere explosies, is al geruime tijd gaande. Dat grotere onderzoek leidde uiteindelijk ook naar een 16-jarige jongen uit Zaandam en een 18-jarige man uit Amsterdam. Zij zijn dinsdagochtend in Amsterdam aangehouden.

Beperkingen

De twee verdachten zitten vast en ze zullen worden verhoord over hun mogelijke betrokkenheid. Ze zitten beiden in beperkingen en dat betekent dat we als politie en Openbaar Ministerie op dit moment inhoudelijk verder niet op hun zaak in kunnen gaan.

Onderzoek gaat verder

Het onderzoek naar de verschillende geweldsincidenten gaat verder. Eerder al zijn acht aanhoudingen verricht in de onderzoeken naar explosies in de Herestraat in Groningen en de Langestraat in Winschoten. De politie heeft maandag beelden gedeeld van explosies in de Feiko Clockstraat in Oude Pekela en de Wezellaan in Winschoten. Daarop zijn twee verdachte personen te zien. Tips en informatie over deze beelden én de andere incidenten blijven welkom.

Tips en informatie

Heb je tips over de explosies in Winschoten, Groningen en Oude Pekela? Of heb je andere informatie of camerabeelden die ons kunnen helpen in ons onderzoek naar de geweldsincidenten? Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of deel je informatie via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Je kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Dat team is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088 – 6617734.

Foto's

