Groningen – De politie kreeg donderdagavond een melding van winkeldiefstal in Stad waar vier personen bij betrokken zouden zijn. Op het Hoofdstation kreeg de politie ze vervolgens in het vizier, waarna ze zijn meegenomen naar het bureau.

Na verhoor is een 21-jarige man uit Apeldoorn aangehouden, de rest had niets te maken met de winkeldiefstal en kon weer gaan. Dat meldt Rtvnoord in hun 112Blog.

Foto's