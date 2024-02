Groningen – Op de Van Ketwich Verschuurbrug heeft vrijdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. Hierbij is de fietser gewond geraakt.

De toedracht is niet bekend. De weg was tijdelijk afgesloten richting de Laan Corpus den Hoorn. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ook het scheepvaartverkeer is tijdelijk gestremd hierdoor. Er ontstaan lange files op de afrit. De politie heeft de aanrijding op papier gezet

Foto's