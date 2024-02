Groningen – Op de Zaagmuldersweg in Groningen is donderdagnacht om 00:20 uur een voetganger gewond geraakt, hoe die er aan toe is is niet bekend. De persoon werd aangereden door een automobilist. De weg werd afgesloten.



De toedracht wordt onderzocht. Het slachtoffer ging naar het UMCG. De politie maakte een rapportage.

