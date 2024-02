Gezocht: Man die pint met een gestolen pinpas van 82-jarige vrouw uit Zuidlaren

Zuidlaren – Het slachtoffer werd op maandag 29 januari rond 18:00 uur benaderd door een zogenaamde bankmedewerker. Volgens de bankmedewerker zou er iets aan de hand zijn met de bankrekening van mevrouw. Vervolgens komt er iemand langs om haar bankpas, sieraden en mobiele telefoon ‘veilig te stellen’.

Korte tijd later wordt er gepind met de gestolen pinpas bij een supermarkt aan de Laarweg in Zuidlaren.

De politie is nu op zoek naar een verdachte met het volgende signalement:

– Een man met een licht getinte huidskleur

– Tussen 20 en 25 jaar oud

– Een kort geschoren snor en een sikje

– Donker haar in een scheiding naar rechts

– Donkere jas

– Donkere trui met een donker overhemd

– Donkere broek

Herken jij de man of heb je andere tips die de politie verder kan helpen in dit onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

Let op: Word je gebeld door zogenaamd een medewerker van de bank die zegt dat je geld niet veilig is? En die je wil helpen om je geld veilig te stellen? Of je wil helpen door op afstand op je computer mee te kijken? Hang direct op! Dit is bankhelpdeskfraude. Een bank zal nooit vragen naar je bankgegevens en ook nooit ongevraagd bij je thuis langskomen. Deze vorm van fraude kan iedereen overkomen. Waarschuw je ouders en grootouders waar nodig.

