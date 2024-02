Accu van speaker vliegt in brand in Wagenborgen

Wagenborgen – De brandweer van Wagenborgen is woensdagavond opgeroepen voor een incident aan de Elzen in het dorp.

Rond kwart over negen ontving de meldkamer in Drachten een melding van een brand in een fiets. Bij aankomst van de brandweer werd duidelijk dat een draagbare bluetooth luidsprekerbox was gevallen en bij het oppakken de accu spontaan begon te ontbranden. Tijdens het incident liep één persoon verwondingen op.

De brandweer heeft de brandende accu bedekt met zand en keerde daarna terug naar de kazerne.

Foto's