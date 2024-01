Zo ga je aan de slag als coach

Groningen – Je hebt altijd al een passie gehad voor het helpen van anderen en nu denk je eraan om coach te worden. Goede keuze!

Of je nu mensen wilt begeleiden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, carrière of gezondheid, er zijn veel verschillende dingen waarin je mensen kunt coachen. Maar als je aan de slag wilt gaan, dan zijn er een paar zaken waar je over na moet denken.

Zorg dat je over de juiste vaardigheden beschikt

Als toekomstige coach is het erg belangrijk om te beschikken over de juiste skills. Coachen gaat niet alleen om luisteren en advies geven, maar ook om empathie, communicatie en probleemoplossend vermogen. Overweeg het volgen van een coachingsopleiding om je vaardigheden te verbeteren en eventueel zelfs een bepaalde certificering te behalen. Je wordt hier niet alleen een betere coach van, maar je geloofwaardigheid wordt ook groter. Een goede coach kan echt een verschil maken in het leven van anderen, dus zorg dat je goed voorbereid bent!

Kies of je ondernemer wilt worden of niet

Een belangrijke beslissing die je moet nemen, is of je als zelfstandige coach aan de slag wilt of liever in dienstverband werkt. Als ondernemer heb je meer vrijheid en bepaal je je eigen tarieven, maar het brengt ook bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee, zoals marketing en administratie. Als je liever je focus op coaching wilt houden, kun je overwegen om voor een bedrijf te werken.

Geen ondernemer worden? Tijd om te solliciteren

Als je hebt besloten dat het ondernemerschap niet bij je past, dan is het tijd om naar een coach vacature op zoek te gaan. Blader door vacatureplatforms, bezoek de websites van bedrijven en netwerk met mensen die al in de branche werken. Fris je cv op en zorg voor een pakkende motivatiebrief die jouw passie voor coaching benadrukt. Het kan even duren voordat je de perfecte vacature vindt, maar geef niet op!

Moeite met solliciteren? Probeer een detacheringsbureau

Als solliciteren niet zo soepel gaat als je had gehoopt, denk er dan over na om een detacheringsbureau in te schakelen. Deze bureaus hebben vaak een breed netwerk en kunnen je koppelen aan organisaties die op zoek zijn naar coaches. Het kan een uitstekende manier zijn om je eerste stappen in de coachingswereld te zetten.

Het werkt vrij simpel. Je schrijft je in bij het bureau, welke vervolgens voor jou op zoek gaat naar potentiële opdrachtgevers met een openstaande coach vacature. Als ze er een gevonden hebben, dan ga je daar op gesprek. Is er een match, dan kun je beginnen en betaalt het detacheringsbureau je salaris. Je krijgt doorbetaald bij ziekte, vakantie en als een opdracht afloopt, dus detachering brengt veel zekerheden met zich me.

Foto's