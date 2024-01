OM eist veertig maanden cel voor leider criminele organisatie in Emmen

Emmen – Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft een gevangenisstraf van veertig maanden geëist tegen een 20-jarige man uit Groningen. Hij wordt verdacht van het in januari 2023 leiding geven aan een criminele organisatie in Emmen. Het OM vindt ook dat hij medeplichtig is aan een overval op de McDonald’s in Emmen op 9 januari 2023.

Daarnaast vinden de officieren van justitie dat hij verantwoordelijk moet worden gehouden voor het voorbereiden van meerdere (mislukte) overvallen op een tankstation. Deze vonden plaats in de week voorafgaand aan een gruwelijke overval op een jeugdzorginstelling in januari 2023, waarbij een 26-jarige vrouw om het leven werd gebracht.

Overval McDonald’s

De overval op de McDonalds is in de ogen van het OM gepleegd door twee anderen dan de verdachte. Zij schoten bij de overval in het plafond, hielden mensen onder schot en gingen er met een geldbedrag vandoor.

Volgens het OM heeft de verdachte samen met een gisteren voor de rechtbank verschenen Emmenaar een grote rol gehad in deze overval. Zij hebben het bedacht en druk uitgeoefend op de uiteindelijke overvalplegers, zodat zij daadwerkelijk over zouden gaan tot het plegen van de overval.

Tankstation

De dag voor en de dag na de overval op de McDonald’s hebben er twee mislukte overvalpogingen op een tankstation aan de Wolfsbergenweg in Emmen plaatsgevonden. Daar heeft de verdachte volgens het OM op min of meer dezelfde wijze geopereerd als bij de overval op de Mac.

Criminele organisatie

De verdachte heeft volgens het OM samen met zijn Groningse leeftijdsgenoot samengewerkt met als doel het plegen van overvallen om daarmee snel geld te verdienen. Zo hebben zij overlegd hoe de overvallen konden worden gepleegd en wie dat zouden kunnen doen. Ook werden kleding, tassen en wapens verstrekt. Dit alles vanuit de woning van de medeverdachte, die diende als uitvalsbasis en schuilplaats. In die woning zou ook de buit moeten worden verdeeld.

Mishandeling

De verdachte heeft volgens het OM niet alleen in Emmen strafbare feiten gepleegd. Hij wordt ook verdacht van het in september 2022 mishandelen van zijn (toenmalige) vriendin en buurvrouw in het centrum van Groningen. De buurvrouw schoot te hulp nadat de verdachte zijn vriendin op de openbare weg aan de haren trok, trapte en meerdere vuistslagen gaf, onder meer in haar gezicht. De hulpactie moest de buurvrouw bekopen met een klap en een trap tegen haar (achter)hoofd. Beide vrouwen lopen fors letsel op.

Naast de verdenking voor deze mishandeling verdenkt het OM de verdachte ervan dat hij samen met de 20-jarige Emmenaar scooters heeft gestolen in Groningen. Ook wordt de verdachte nog verweten dat hij reed op een gestolen scooter (heling) en verdenkt het OM hem van het bezit van 20 centimeter lang illegaal mes.

De rechtbank laat op 1 februari 2024 weten wanneer het in deze zaak uitspraak doet.

