Hotel aan Oosterstraat ontruimd vanwege rokende hotelgast

Groningen – Het Schimmelpenninck Huys aan de Oosterstraat is zaterdagavond korte tijd ontruimd geweest vanwege een vermeende brand. Uit onderzoek bleek dat een rokende hotelgast de oorzaak was voor alle ophef.

De melding van een brand in het gebouw kwam rond 21.20 uur binnen. “Een rookmelder in het hotel was in alarm gesprongen”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper.

“Omdat het personeel in de keuken ook een vreemde lucht rook, werd er alarm geslagen. Omdat het om een gebouw gaat in de oude binnenstad zijn wij met twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie gegaan.”

Bij aankomst begon de brandweer met een onderzoek in de keuken. “Dat leverde niets op. Daarna zijn we verder gaan zoeken en kwamen we tot de ontdekking dat een gast op één van de kamers had gerookt.

Wij konden daarop al snel weer terugkeren naar de kazerne.” Omdat er mogelijk brand was is het gebouw enige tijd ontruimd geweest. Na een kwartier kon iedereen weer terug naar zijn of haar kamer.

