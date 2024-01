Cel voor onverbeterlijke dief(57) uit Groningen

GRONINGEN (ADP) – Voor drie diefstallen, een mislukte woninginbraak en heling is een 57-jarige Groningen veroordeeld tot 280 dagen (ruim negen maanden) cel. Hiervan is de helft voorwaardelijk. De straf wijkt nauwelijks af van de eis.

De Stadjer sloeg vorig jaar toe in Groningen tussen juli en september. Het kwam in beeld doordat de politie onderzoek deed naar de vele woninginbraken in die periode. Een poging tot inbreken op 28 september door het slot van de deur te forceren met een plastic kaartje mislukte.

Postpakket

Op verschillende camerabeelden is te zien dat de man pinde met bankpassen, die tijdens woninginbraken buit zijn gemaakt. De man is ook schuldig bevonden aan het stelen van een postpakket met daarin schoenen. Die waren niet voor hem bestemd. De man ontkende eerder voor de rechtbank in Groningen.

De Stadjer heeft een fors strafblad. Hij heeft al twee keer een behandeling voor veelplegers ondergaan. De man kampt met een drugsverslaving. Hij moet zich daarvoor laten behandelen.

