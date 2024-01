Inbraken in Aduard en Tolbert: Politie roept getuigen op

Tolbert – Op 19 januari 2024 vonden inbraken plaats in woningen in Aduard en Tolbert, waarbij de politie nu getuigen oproept om informatie te delen.

In Aduard, gelegen aan de Albert Harkemaweg, werd tussen 15:30 uur en 23:00 uur ingebroken. De wijze van toegang is nog onbekend, maar sieraden zijn buitgemaakt. In Tolbert, aan de Barckemalaan, vond tussen 16:00 uur en 22:30 uur een inbraak plaats. Hier werd een achterdeur geforceerd, en alle kamers werden doorzocht. De exacte buit blijft nog onduidelijk.

De politie roept mogelijk getuigen op om zich te melden via 0900-8844 of via een persoonlijk bericht. Anonieme meldingen zijn eveneens welkom via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

