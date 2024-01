Fors ongeval op de N388 bij Grijpskerk, 3 gewonden

Grijpskerk – Zaterdagavond rond 19:20 heeft er een ongeval plaatsgevonden op de N388 bij Grijpskerk. De hulpdiensten zijn fors aanwezig bij het ongeval.

Bij het ongeval kwam een auto door onbekende reden naast de weg, daarna is de auto tegen een boom gebotst en is in de sloot tot stilstand gekomen. Volgens een 112-fotograaf is het ongeval in een bocht gebeurd.

Er zijn bij het ongeval drie gewonden, alle zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Ook was de traumahelikopter ter plaatste.

De politie gaat onderzoek doen naar het ongeval. Het voertuig is fors beschadigd en moet afgesleept worden. Dit wordt gedaan door een berger.

