KNMI waarschuwt voor zware windstoten dinsdagavond en -nacht

Groningen – Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag komen er in de noordwestelijke helft van het land zware windstoten voor. Het KNMI heeft daarom de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven voor negen Nederlandse provincies, waaronder Groningen. Dat meldt OogTv.nl

De windstoten die van dinsdagavond 22.00 uur tot woensdagochtend 04.00 uur voor kunnen komen waaien met een kracht tussen de 80 en 90 kilometer per uur. In het kustgebied kunnen de windsnelheden oplopen tot 110 kilometer per uur.

De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hier hinder van ondervinden. Tegen woensdagochtend nemen de windstoten weer af. Zegt Oogtv.nl.

