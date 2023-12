Baflo – Zaterdagavond vond er een stroomstoring plaatst in Baflo, volgens Enexis was de storing spontaan ontstaan. Het ging om 1 postcode die was getroffen door de storing.

“Er is een onderzoek gestart.” Meldt Enexis op hun site. Door de stroomstoring rijden de treinen ook niet. Volgens Enexis is de verwachte eindtijd van de storing om 23:30 uur.

update: 22:30 uur was de storing voorbij.

Foto's