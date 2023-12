Hoogezand – Bij een alcoholcontrole op de Kerkstraat in Hoogezand is vrijdagavond een automobilist aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder was de persoon onder invloed en weigerde hij zijn identiteitsbewijs te laten zien.

Na de arrestatie, iets voor 20.30 uur, werd de automobilist meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Meldt www.Rtvnoord.nl.

Foto's