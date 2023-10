Lauwersoog – Bij verschillende doorzoekingen van 55 garageboxen in Lauwersoog zijn donderdag geen overtredingen geconstateerd, dat meldt de Gemeente Het Hogeland. De controle gebeurde in samenwerking met de politie.

De gemeente controleerde of de boxen volgens de regels worden gebruikt. Er werd gekeken onder andere of er geen illegale spullen lagen opgeslagen. De Burgemeester was blij met de uitslag.

