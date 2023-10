Lichte aardbeving van 1.1 bij Zuidwolde

Zuidwolde – Bij Zuidwolde(Het Hoogeland) is vrijdagmorgen om 07.34 uur een aardbeving geweest. Volgens Aarbevingnl met een kracht van 1.1 op de schaal van Richter.

Het ging om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied. De beving vond plaats op een diepte van 3.0 kilometer.

De laatste beving met een magnitude van 1 of hoger vond plaats op 8 februari plaats bij Hooghalen (1.9). Vorige maand werden er twee bevingen met een magnitude boven de 1 vastgelegd in Groningen. De zwaarste vond plaats bij Zandeweer en had een kracht van 2.0 op de schaal van Richter. Voegt Oogtv.nl toe.

